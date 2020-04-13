В Рязани продолжается дезинфекция подъездов

-

В Рязани ежедневно проводится дезинфекция подъездов в многоквартирных домах для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Обработка ведётся хлорсодержащим раствором слабой концентрации, сообщает сайт администрации города.

Управляющие компании обязаны обеспечить обработку полов первых этажей, входных групп, в том числе, дверных ручек, кабин лифтов, включая кнопки вызова, а также перил, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков.

Обработке подлежат детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.

Если работы по дезинфекции не проводятся, следует обращаться:

– в свою управляющую компанию;

– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;

– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;

– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;

– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.

В понедельник, 13 апреля поступило 6 жалоб на некачественную обработку подъездов.