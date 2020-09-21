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В Рязани прочитают лекцию о «Русских сезонах» Дягилева

Иван Федоров

В  понедельник, 28 сентября, в Рязани прочитают лекцию «Покорившие мир. История успеха «Русских сезонов» С. Дягилева». Организаторами мероприятия выступили центр эффективных коммуникаций EL’ESTET и сообщество деловых женщин Рязанской области «Business woman62». 

Лектором выступит историк, автор статей по истории танца и балета, аспирант МГУ им. Ломоносова Ангелина Дронова (@dronova_angelina). Она работает внештатным корреспондентом «России К.», является стипендиатом премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. Ангелина Дронова — официальный диктор МГУ, ведущая вечеров с участием В. Спивакова, В. Гергиева, Х. Герзмава, труппы Мариинского театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, оркестра и солистов Большого театра.

Организаторы обещают нетривиальную, современную и красивую лекцию, которая пройдет в уютной атмосфере за бокалом шампанского. На мероприятии поговорят об эстетике, истории и балете. Лекция «Покорившие мир. История успеха «Русских сезонов» С. Дягилева» с большим успехом прошла на площадках Москвы. 

— Про Дягилева говорят: «Он открыл Россию миру!». Он был знаменитым импресарио, которого сегодня назвали бы продюсером. Созданные им «Русские сезоны” – самые известные в мире театральные гастроли. Их история начинается в России XIX века и заканчивается в Европе эпохи джаза. На лучших мировых сценах блистали танцовщики, творили художники и композиторы. Классики или экспериментаторы, но всегда это были люди с острым ощущением времени, желающие вырваться за пределы традиции, — говорят организаторы. 

Дягилевские постановки стали настоящей революцией. Появился балет-феномен, опередивший время более чем на столетие.

На лекции будут говорить о сути дягилевского переворота: о новом пластическом языке и акробатизме, о внедрении идей К. Станиславского в балет и, конечно, о спектаклях, которые сегодня уже считаются классикой. Кроме того, на мероприятии затронут важные вопросы: почему “Русские сезоны” и “Русский балет Дягилева” – не одно и то же? В чем секрет успеха “Наполеона от искусств” С. Дягилева? Какие отношения между балетом и модой: Дягилев&Шанель? Правда ли, что благодаря русской труппе появился Лондонский Королевский балет, Американский балетный театр и многочисленные стили современного танца? 

Адрес: ОЗОН , Колхозная, 11. 

Дата: 28 сентября.

Время: 18.30.

Стоимость : 900.

Дресс — код : Lounge suit.

Для гостей дополнительно работает бар: кофе, чай , легкие закуски.

Запись по телефону : 89106425530.

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