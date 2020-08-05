В Рязани приведут в порядок остановки общественного транспорта

В среду, 5 августа, начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно проверил состояние конечных остановок городского пассажирского транспорта в Железнодорожном районе Рязани.

Андрей Михно побывал на остановках «пос. Никуличи», «пос. Южный», «Березовая ул.», «пос. Мехзавода», «ул. Строителей», «Октябрьский городок», «Психбольница».

В Никуличах, на улицей Строителей и на кругу у психбольницы остановки загрязнены бытовыми отходами. Как сообщает сайт администрации города, в ближайшее время здесь проведут уборку.

Перевозчикам напомнили о необходимости соблюдать чистотиу конечных пунктов маршрутов.