В Рязани построили две детские игровые площадки

В рамках реализации проектов местных инициатив в Рязанской области появились две новые детские площадки. Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила объекты на улице Энгельса и в посёлке Ворошиловка.
На площадке между многоквартирными домами по ул. Энгельса и Станкозаводская установили резиновое покрытие и игровое оборудование. Активисты ТОС планируют продолжать благоустройство этой территории.
На площадке на улице Старореченская в поселке Ворошиловка место установки детского оборудования было определено на собраниях с жителями. Здесь также установили резиновое покрытие и игровое оборудование. Елена Сорокина, осмотрев объект, поручила обустроить удобную дорожку на спуске между домом и детской площадкой.
Финансовую помощь в сборе софинансирования оказали депутаты по округам – Михаил Иванович Агапкин, Сергей Викторович Дейнего, Александр Евгеньевич Ачалов и Александр Сергеевич Бурцев.
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