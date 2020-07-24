В Рязани построили две детские игровые площадки

В рамках реализации проектов местных инициатив в Рязанской области появились две новые детские площадки. Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила объекты на улице Энгельса и в посёлке Ворошиловка.

На площадке между многоквартирными домами по ул. Энгельса и Станкозаводская установили резиновое покрытие и игровое оборудование. Активисты ТОС планируют продолжать благоустройство этой территории.

На площадке на улице Старореченская в поселке Ворошиловка место установки детского оборудования было определено на собраниях с жителями. Здесь также установили резиновое покрытие и игровое оборудование. Елена Сорокина, осмотрев объект, поручила обустроить удобную дорожку на спуске между домом и детской площадкой.

Финансовую помощь в сборе софинансирования оказали депутаты по округам – Михаил Иванович Агапкин, Сергей Викторович Дейнего, Александр Евгеньевич Ачалов и Александр Сергеевич Бурцев.

– Очень радует, что инициативных жителей становятся больше и они заинтересованы в развитии своих территорий, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук. – Я поздравляю жителей с завершением проектов, уверена, впереди еще много планов, для реализации которых хватит сил и желания!