В Рязани полиция усмирила семейного тирана

Семейная ссора в 9-м районе поселка Борки чуть не закончилась убийством. В полицию обратилась 39-летняя рязанка. Она сообщила, что муж угрожает ей убийством.
40-летний мужчина нигде не работал. Мать перевела ему денег, чтобы он обеспечил ребёнка. Мужчина же предпочёл купить себе спиртное. Когда жена упрекнула его в трате денег, он схватился за нож и пригрозил убить супругу, если она не замолчит
Испуганная женщина вызвала полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.
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