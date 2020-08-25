В Рязани покупают квартиры для детей-сирот

В 2020 году администрация Рязани при поддержке Правительства Рязанской области купит 82 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контракты по 81 из них уже заключены. Одна квартира находится на стадии завершения закупочных процедур, написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбуке.

Глава администрации города лично осмотрела квартиры на ул. Соколовская и на ул. Новоселов. Две из них полностью соответствуют необходимым требованиям. Квартира, расположенная в поселке Соколовка обставлена мебелью, здесь установлены пластиковые окна и кондиционер, кухня с плитой, стиральная машина, сантехника. В квартире на ул. Новоселов также установлена сантехника, новая плита и кухня, пластиковые окна. Кроме того, дома, в которых расположены купленные квартиры, находятся в шаговой доступности от необходимых объектов инфраструктуры – остановки общественного транспорта, магазина, детского сада и школы.

Третья квартира на ул. Новоселов не соответствует предъявляемым требованиям. На устранение всех недостатков поставщику дано 2 недели.

– Квартиры, которые мы закупаем для детей-сирот, должны быть не только чистыми и светлыми, а готовы к проживанию: в обязательном порядке стены и пол в них должны быть выровнены, стены оклеены обоями, окна и двери – находиться в отличном состоянии. В квартире должна быть установлена сантехника и кухонная плита, – отметила Елена Сорокина.