В Рязани открылась новая выставка старых фото

В субботу, 1 августа, на площадке перед Дворцом торжеств состоялся праздник в честь Дня города Рязани. Здесь же «Фотодом» представил горожанам отдельные страницы проекта «Рязань. Семейный альбом».

– После нескольких месяцев работы онлайн, воспользовавшись шансом показать людям в день города наш проект «Семейный альбом», что называется, вживую, мы объявляем второй старт и новый сезон фотографического путешествия по волнам памяти, в которое по-прежнему приглашаем всех горожан, — рассказала директор «Фотодома» Виктория Филиппова.

Все желающие также могут присоединиться к проекту и сделать свою семейную историю частью общегородского фотодвижения.

Сканы или фотографии снимков присылайте на почту rzn.albomfamily@gmail.com с указанием даты съемки, имен людей, запечатлённых на них, и какой-то комментарий к ним (по возможности), в сообщениях групп «Рязань. Семейный альбом», МВЦ «Фотодом» или приносите в «Фотодом» (ул.Почтовая, 58, с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья), где их тут же отсканируют или перефотографируют, зафиксируют подписи к ним.

Выставка проекта «Рязань. Семейный альбом» продолжит свою работу до 30 августа, вход с соблюдением норм социальной дистанции свободный. Музейно-выставочный центр им. Е.Н.Каширина «Фотодом» расположен по адресу Почтовая, 58, открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00.