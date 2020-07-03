В Рязани обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону

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Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провел заседание штаба по отопительному сезону в формате видеоконференции. Как сообщает сайт администрации Рязани, подготовка предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы идет в плановом порядке.

Представитель МУП «РМПТС» отметил, что в настоящее время завершены работы на трех участках магистральных тепловых сетей по ул. Сенная, ул. Черновицкая и ул. Разина. Продолжаются работы на двух участках по ул. Трудовая. Остальные участки магистральных тепловых сетей согласно утвержденному графику будут отремонтированы до сентября 2020 года.

Владимир Бурмистров напомнил, что после выполненных работ необходимо качественно провести благоустройство. Заместитель главы администрации поручил муниципальному предприятию в кратчайшие сроки исправить недочеты на перекрестке ул. Сенной и Первомайского проспекта – там выявлено проседание дорожного полотна после восстановительных работ.

На Ново-Рязанской ТЭЦ планируется выполнить средний ремонт 1-го котлоагрегата, а также текущий ремонт 4-х котлоагрегатов и произвести ремонт 29 км трубопроводов теплосети.

С 11 мая проводятся гидравлические испытания с последующим ремонтом тепловых сетей в зоне Дягилевской ТЭЦ.

На тепловых сетях ПАО «Квадра» с 1 июля производится капитальный ремонт двух участков протяженностью 256 м при диаметре трубопровода 720 мм.

МП «Водоканал» выполнены работы по ремонту участка самотечного канализационного коллектора на пересечении Михайловского и Московского шоссе, по замене участка канализационной сети по ул. Сельских Строителей, ул. Старореченская, ул. Бирюзова, по капитальному ремонту канализационного самотечного коллектора на участке от канализационного колодца, расположенного в районе ул. Вокзальная до канализационной камеры, расположенной рядом по Михайловскому шоссе.

Муниципальному предприятию поручено приступить к аварийно-восстановительным работам на канализационном коллекторе по ул. Новоселковской.

Продолжается подготовка жилищного фонда города и объектов соцсферы.

В Рязани паспортизации подлежит 2704 жилых дома, по состоянию на 3 июля МУП «РМПТС» рассмотрено и подписано – 75 паспортов готовности.

На объектах социальной сферы проводятся ремонтные работы, промывка и опрессовка систем теплоснабжения, ремонт систем ГВС и поверка приборов учета тепловой энергии. Из 221 объекта гидравлические испытания проведены в половине учреждений.

Также в ходе заседания ресурсоснабжающим организациям и предприятиям поручено назначить и представить в адрес заместителя главы администрации представителей для включения их в состав комиссии для выявления на территории города смотровых колодцев, находящихся в ненормативном состоянии.

Следующее заседание штаба состоится через две недели, а уже на следующей неделе Владимир Бурмистров проведет выездное совещание по проверке хода подготовки оборудования Дягилевской ТЭЦ.