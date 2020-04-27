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В Рязани началась подготовка территории к строительству онкоцентра

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В Рязани началась подготовка территории к строительству онкоцентра. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Территория стройки огорожена забором, установлены информационные щиты,  работает спецтехника.  

Напомним, на время строительства нового нкоцентра в Рязани, диспансер будет располагаться на территории старой больницы БСМП.  Новое здание площадью 38,77 тысячи квадратных метров планируют сдать в 2022 году. На строительство онкоцентра в Рязани выделено почти пять миллиардов рублей из федерального бюджета.

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