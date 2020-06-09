В Рязани готовятся к сдаче две пристройки к детским садам

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Во вторник, .9 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела пристройки к детским садам №108 и №22.

В одноэтажных пристройках планируется разместить по 4 группы с наполняемостью 20 детей каждая. Здесь уже завершены строительные и отделочные работы, установлены ограждения и теневые навесы, проводится асфальтирование дорожек и общее благоустройство. для каждой группы.

Елена Сорокина отметила, что на обоих участках работы идут в хорошем темпе.

На своей странице в Фейсбук глава администрации написала, что детские сады также ждёт модернизация пищеблоков. На эти работы выделено порядка 21 млн. руб. из средств регионального бюджета.