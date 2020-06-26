В России изменились правила приема детей в детские сады

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РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

– Слышал, что недавно поменялись правила приема детей в детские сады. В чем суть новшеств?

Ситуацию разъясняет помощник прокурора Ряжского района Татьяна Кареева.

Действительно, приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 утвержден новый Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

Порядок определяет правила приема граждан Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Основное новшество – Порядок закрепляет право преимущественного приема детей в те детские сады, где обучаются их братья или сестры. При этом дети должны проживать в одной семье и иметь общее место жительства.

Реализованы нормы Закона об образовании по уведомлению родителей (законных представителей) о статусах обработки заявлений о приеме в детские сады и информированию как о результатах предоставления мест, так и об итогах приема.

Уточнены порядок и способы подачи заявлений. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления на бумажном носителе или в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг или региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Документ, принятый в целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вступает в силу с 29 июня 2020 г.