В Росреестре рассказали рязанцам об особенностях владения земельными участками

В среду, 7 октября, Росреестр совместно с газетой «Аргументы и факты» устроили пресс-конференцию, на которой обсудили важные вопросы.

На встрече присутствовали замруководителя Управления Росреестра по Рязанской области Сергей Пыртиков и начальник отдела земельного надзора геодезии и картографии Роман Широков.

Сергей Пыртиков рассказал о том, что из себя вообще представляет организация, какие она выполняет функции.

— Я хочу напомнить владельцам земельных участков, что у них есть не только права, но и обязанности. Часто люди не знают, что они должны ухаживать за территорией, а не запускать ее, — напомнил Пыртиков.

Затем он передал слово Роману Широкову, который более подробно рассказал о штрафах, об административной ответственности и о проверках.

В частности, специалист отметил, что бывают плановые проверки и внеплановые. В первом случае есть определенный график, по которому специалисты проверяют гражданское или юридическое лицо. А вот во втором случае сотрудники выезжают на место только после поступившего заявления.

— Даже если жалоба поступила не в нашу организацию, то можете быть уверены в том, что мы ее все равно получим. Тогда будет решаться, нужна проверка или нет. Если на местности находят нарушения, то владельца привлекают к административной ответственности, — рассказал Широков.

По словам замруководителя Росреестра, самое частое нарушение — самовольное занятие земельного участка.

— С каждым годом общее количество плановых и внеплановых проверок сокращается. Но их все равно бывает достаточно много. Частенько проверки получаются безрезультатными, поэтому главное не количество, а качество, — рассказал Сергей Пыртиков.

Также специалист напомнил рязанцам, что всегда нужно устанавливать границы своего участка.

— Если по документам не установлены границы, то мы не сможем доказать, захватил сосед ваш участок или нет. Из всех данных, только 50% собственников определили территорию, — рассказал Пыртиков.