В Росреестре рассказали рязанцам об особенностях владения земельными участками

В среду, 7 октября, Росреестр совместно с газетой «Аргументы и факты» устроили пресс-конференцию, на которой обсудили важные вопросы.
На встрече присутствовали замруководителя Управления Росреестра по Рязанской области Сергей Пыртиков и начальник отдела земельного надзора геодезии и картографии Роман Широков.
Сергей Пыртиков рассказал о том, что из себя вообще представляет организация, какие она выполняет функции.
Затем он передал слово Роману Широкову, который более подробно рассказал о штрафах, об административной ответственности и о проверках.
В частности, специалист отметил, что бывают плановые проверки и внеплановые. В первом случае есть определенный график, по которому специалисты проверяют гражданское или юридическое лицо. А вот во втором случае сотрудники выезжают на место только после поступившего заявления.
По словам замруководителя Росреестра, самое частое нарушение — самовольное занятие земельного участка.
Также специалист напомнил рязанцам, что всегда нужно устанавливать границы своего участка.