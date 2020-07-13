В каком случае можно вернуть лекарства в аптеку

РИА «7 новостей» и Прокуратура Рязанской области продолжают проект «Прокуратура поясняет». Один из вопросов, поступивших в редакцию, касался возврата лекарств в аптеку. Можно ли вернуть лекарства в аптеку? Если да, то что для этого нужно? На эти вопросы нам поможет ответить прокуратура Московского района.

В соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается возврат (обмен) лекарственных препаратов надлежащего качества купленных потребителем. Соответственно ненадлежащего качества товар вернуть можно. В этом случае у покупателя возникают все права предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» на замену, уменьшение цены, возврат денег.

К безусловным недостаткам лекарственных препаратов и медицинских можно отнести: истекший на момент продажи срок годности; отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке; несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате; отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям; наличие в упаковке брака – сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия.

Также основанием для возврата препарата является недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца. При возникновении оснований полагать, что препарат является подделкой потребитель имеет право требовать, а аптечная организация обязана предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия.