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В июле в Рязанской области появится новый детский сад

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В Рыбновском районе Рязанской области в рамках национального проекта «Демография» строится детский сад. Площадку посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов, начальник государственной инспекции строительного надзора Рязанской области Василий Маслов, глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов, а также представители проектных и подрядных организаций.

Детский сад на 60 мест в Рыбном начали строить в октябре прошлого года. В настоящее время ведётся внутрення отделка помещений и благоустройство территории. Объект должен быть сдан в июле 2020 года. Общая сумма контракта – 75,5 миллионов рублей, сообщает сайт регионального правительства. Замечаний по объекту у комиссии нет.

Также в Рыбном с сентября 2019 года ведётся реконструкция стадиона. Общая стоимость работ – 43,5 миллионов рублей. Комиссия осмотрела футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками и выявила незначительные замечания, которые будут устранены до сдачи объекта.

Как сообщает сайт регионального правительства, Евгений Беленецкий оценил оба объекта на «четверку с плюсом».

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