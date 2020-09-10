В двух районах Рязани коронавирусом заразились более 1000 человек

Мэрия Рязани сообщила актуальные данные о числе заразившихся коронавирусом по районам города. Свежая информация размещена на официальном сайте городской администрации.

По состоянию на 15 часов среды, 9 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 459 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 863 заражённых.

В двух районах города число случаев COVID-19 превысило 1000. Самым «заражённым» остаётся Московский, где коронавирус выявлен у 1261 человека. В Октябрьском районе Рязани заболели 1087 жителей.

В Железнодорожном районе Рязани заражены 932 человека. Меньше всего заболевших в Советском районе – 583 случая заражения.