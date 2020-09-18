В больницах Рязани остаются 158 пациентов с коронавирусом

На 18.30 пятницы, 18 сентября, в рязанских больницах остаются 158 пациентов с коронавирусом, в том числе – двое детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В тяжёлом состоянии находятся 13 госпитализированных, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Состояние 30 человек оценивается врачами как удовлетворительное, 115 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома.