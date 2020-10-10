В аварии с рязанской маршруткой и «Ауди» пострадали пять человек, в том числе ребенок

В пятницу, 9 октября, в центре Рязани произошла авария с маршруткой и автомобилем «Ауди». В результате аварии пять человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

ДТП произошло возле дома №51/21 по улице Ленина а нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации, «Ауди А4» ехал по второстепенной дороге, а ПАЗ под управлением 37-летнего мужчины, по главной.

По правилам легковой автомобиль, которым управлял 27-летний водитель, должен был уступить дорогу, однако не сделал этого и столкнулся с маршруткой.

— В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка.