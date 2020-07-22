В 2020 году в Рязанской области планируют открыть 5 спортивных площадок, каток и спорткомплекс

В 2020 году в Рязанской области планируется открыть пять спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО, крытый ледовый каток, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в посёлке Лесной Шиловского района.

Также в планах на этот год – реконструкция стадиона в Ряжске и строительство футбольного манежа в Рязани.

Реконструкция стадиона в Рыбном уже завершена. В настоящее время оформляются документы для сдачи его в эксплуатацию. Футбольное поле в Рыбном оснащено французским искусственным газоном с гарантийным сроком 15 лет.

Министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов отметил, что появление такого объекта позволит обеспечить комфортные условия для тренировок и соревнований.