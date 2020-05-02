Ушёл из жизни человек, оставивший большой след в истории рязанского бокса

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В пятницу, 1 мая, на 82-м году ушёл из жизни человек, с которым ассоциируется целая эпоха рязанского бокса. Скончался заслуженный тренер Таджикской ССР и СФСР Александр Петрович Бриллиандов. Об этом сообщается на странице Федерации бокса Рязанской области.

Именно с начала его работы тренером в Рязани (с 1976г.), рязанцы вновь, после длительного перерыва вошли в число лидеров юношеской и молодёжной сборной Всесоюзного спортивного общества «Спартак» (ЦС ДСО «Спартак») и стали успешно принимать участие в финальных первенствах страны. Александр Балдаков завоевал в марте 1979г. «серебро» в г. Бельцы (Молдавия), Игорь Артемов в ноябре 1982г. – «бронзу» в Кишиневе (Молдавия), в следующем году Георгий Песков стал победителем юношеского первенства СССР в Ульяновске (Россия) и выполнил норматив «мастера спорта СССР». На счету Г. Пескова победа на молодежном первенстве Европы 1984 года и единственное в Рязани звание «Мастер спорта СССР международного класса по боксу».

Александром Петровичем за годы совместной работы с тренером М.И. Князевым в облсовете ДСО «Спартак», с 1987 года — ВДФСО профсоюзов (1977-1989гг) было подготовлено 9 мастеров спорта СССР: Владислав Абрамовичус, Александр Балдаков, Вячеслав Горохов, Александр Сидорин, Сергей Максимов, Владимир Хориков, Алексей Бакшеев, Герман Игнатьев и Михаил Агафонов.

В 1990-е годы перед выходом на пенсию Александр Петрович работал тренером в ДЮСШ №5 г.Рязани (сейчас «СШОР ЦС»). В числе его успешных воспитанников в ДЮСШ №5 — мастер спорта России Николай Старостин (2003г). Александра Петровича трудно назвать пенсионером в полном смысле этого слова: он активно участвовал в жизни областной Федерации бокса, консультировал спортсменов и тренеров, руководил судейской коллегией на турнирах разного ранга.

В последние годы наш прославленный тренер проживал в Москве, но частенько посещал рязанские турниры в качестве почётного гостя.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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