Три человека пострадали в жёстком ДТП под Рязанью

В результате ДТП на 88-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин пострадали три человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Авария случилась в Скопинском районе в среду, 5 августа, в 10.40. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики скорой помощи. Водитель и два его пассажира получили травмы. После оказания медицинской помощи от госпитализации они отказались.

Также сообщается, что в момент аварии водитель был трезв.