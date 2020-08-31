Свежие данные о коронавирусе в Рязани

Администрация Рязани сообщила свежую информацию о распространении коронавируса по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 15 часов воскресенья, 30 августа, в Рязанской области зарегистрирован 7 тыс 161 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 3 тыс 693 заболевших.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. В нём зарегистрировано 1194 случая заражения коронавирусом.

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В Октябрьском районе Рязани заболели 1042 человека, в Железнодорожном – 900. Меньше всего заражённых в Советском районе – 557 человек.