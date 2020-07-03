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В пятницу, 3 июля, скончался почетный настоятель Вознесенского храма Рязани протоиерей Анатолий Лазарев.

Родился он 21 марта 1947 года. В 1978 году отец Анатолий приехал в Рязань, был ключарем и настоятелем Борисо-Глебского кафедрального собора, трудился в должности секретаря Епархиального управления, ректора Рязанского духовного училища и восстанавливал Вознесенский храм, где последние годы был почетным настоятелем.

Многим рязанцам знакомо имя отца Анатолия – доброго и отзывчивого человека, смыслом жизни которого было служение Богу и ближним.

Отпевание пройдет в воскресенье, 5 июля, в Вознесенском храме города Рязани после поздней Божественной литургии.