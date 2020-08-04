С начала 2020 года субсидии рязанским аграриям превысили 1 миллиард рублей

В Рязанской области продолжают оказывать господдержку сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. В среднем по России процент доведения средств федерального бюджета до получателей субсидий составляет 48 %. В Рязанской же области этот показатель составляет 55 %.

На сегодняшний день аграрии получили субсидии в сумме 1 002,6 млн. рублей. Из них из федерального бюджета – 705,8 млн. руб., из областного – 296,8 млн. руб.

Кроме того, в АПК активно привлекают кредитные средства. С участием регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в аграрный сектор привлекаются льготные краткосрочные и инвестиционные кредитов по ставке от 1 до 5 % годовых. С начала 2020 года представление льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК региона было одобрено на общую сумму 12,5 миллиарда рублей.