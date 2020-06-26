Рязанскую область отметили в числе передовых регионов, обеспечивающих рост производства молока в стране

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По оценке Минсельхоза России, в январе-мае 2020 года производство молока в сельскохозяйственных организациях составило 7,4 млн. тонн, что на 7% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Прирост обеспечили Краснодарский край, Рязанская, Новосибирская, Калужская, Свердловская области и Республика Татарстан.

В сельскохозяйственных организациях России, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, надоено 3044 кг молока в расчете на одну корову молочного стада, что на 184 кг больше, чем годом ранее. Продуктивность дойных коров на предприятиях Рязанской области существенно выше средней по стране и в январе-мае составила 3292 кг на одну фуражную корову, это на 242 кг выше уровня 2019 года.

За 5 месяцев 2020 года рязанские аграрии надоили 194 тысячи тонн молока, что выше аналогичного уровня прошлого года на 19,2 %.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил: «Молочное животноводство – один из приоритетов регионального правительства. Важный фактор, обеспечивающий достижения отрасли – это поддержка государства. В 2019 году сельхозпредприятиям области перечислены субсидии из федерального и областного бюджета на развитие молочного скотоводства и строительство животноводческих комплексов в сумме 1,013 миллиарда рублей. Как результат, среднеобластное значение продуктивности коров в 2019 году – 7500 кг – превысило среднероссийский уровень на 20%, а по приросту производства молока Рязанская область входит в десятку передовых регионов».

Напомним, что производство молока увеличивается в Рязанской области в течение нескольких лет: в 2019 году в сельхозпредприятиях региона рост составил 10,8%, а за последние 5 лет производство молока выросло на треть. Производством молока в регионе занимаются 92 сельхозпредприятия, в них содержится 143 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 60 тысяч коров. Наивысший объем молока производится в Рязанском, Шацком, Рыбновском, Пителинском и Александро-Невском районах.