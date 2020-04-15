В Рязанской области из-за коронавируса закрыли храмы для прихожан

Жителям Рязани и области предписано не посещать храмы и прилегающие к ним территории. Верующим рекомендуют ограничиться трансляциями церковных служб в интернете.

До 30 апреля в храмы не будут пускать никого, кроме священников и церковных служителей. Запрет связан с распространением в регионе коронавируса и увеличением числа заболевших.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Рязанской области Лариса Сараева. Информация опубликована опергруппой регионального правительства.