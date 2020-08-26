Рязанские предприниматели получили реструктуризацию кредитов на 4 млрд рублей

Представители малого и среднего бизнеса Рязанской области подали 875 заявок на реструктуризацию задолженности в рамках мер поддержки в период пандемии с конца марта по середину августа 2020 года. Одобрение получено по 71,4% обращений, реструктуризированы кредиты объемом 4,09 млрд рублей. Еще 29 заявлений находятся на рассмотрении.

Более 60% заявлений предприниматели Рязанской области подали в рамках Федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах. Из 543 таких обращений одобрено 397, еще 3 находятся на рассмотрении. «Чтобы предприниматель мог воспользоваться правом на кредитные каникулы, его деятельность должна относиться к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии, — напоминает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. – Но, если компания не входит в утвержденный Правительством РФ список, банк может предложить реструктуризацию долга в рамках собственной программы».

Заявки на изменение условий обслуживания долга на собственных условиях банка за прошедшие месяцы направил 332 предпринимателя, из них положительное заключение получили 69%.

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Если предприниматель не согласен с отказом в предоставлении реструктуризации, он может подать жалобу в Банк России. С января по июнь 2020 года в мегарегулятор поступило 8 обращений от рязанских представителей МСП по данной проблеме.