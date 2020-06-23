Рязанские медики получили ордена и медали за борьбу с пандемией

По указу Владимира Путина рязанские медработники награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Орденом Пирогова награждены заведующий отделением ОКБ Сергей Аксентьев, заведующая ОКБ им. Н.А. Семашко Елена Алмазова, заведующий отделением ОКБ Андрей Егоров, заведующая отделением ОКБ им. Н.А.Семашко Надежда Решетина и главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Медаль получили старшая медицинская сестра Светлана Буянова, медицинские сестры Галина Елчинова, Татьяна Осипова, Лариса Севостьянова.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram