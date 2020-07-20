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Рязанские аграрии подарили медикам продуктовые наборы

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Аграрии Рязанской области подарили медикам, работающим с COVID-19, продуктовые наборы. Подарки получили сотрудники пяти учреждений Рязани. 1300 наборов от лучших рязанских производителей доставили в Областную клиническую больницу, Больницу скорой медицинской помощи, Областную клиническую больницу имени Семашко, Городскую клиническую больницу №11 и Станцию скорой медицинской помощи г. Рязани.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов уже выражал аграриям благодарность за этот жест. Он отметил, что продуктовые наборы стали хорошим дополнением к другим мерам поддержки врачам.

– Медикам сейчас все так же трудно, они продолжают работать с пациентами с коронавирусом, и любая адекватная форма поддержки очень важна сейчас, – заявил глава региона.

От лица всех медработников аграриев Роман Симаков – врач-хирург ОКБ, работающий в «красной зоне».

– Для моей семьи это значимый подарок, спасибо. Всё вкусное и качественное – и молочная продукция, и колбасы, и мёд, и остальное, – отметил Роман.

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