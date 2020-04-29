Среда, 29 апреля, 2020
8.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанская облдума приняла второй пакет мер поддержки бизнеса

Вера Бочкова

Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
Узнать больше

Рязанская полиция показала рейды по соблюдению режима самоизоляции

Новости Рязани
Патрульные автомобили во время передвижения по городу напоминают рязанцам о простых правилах, соблюдение которых позволит обезопасить их от коронавируса.
Узнать больше

Рязань перейдёт на разрывной график движения общественного транспорта

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил ввести в Рязани разрывной график движения общественного транспорта. Об этом он заявил во время заседания оперативного...
Узнать больше
-
В среду, 29 апреля, состоялось заседание Рязанской областной Думы, на котором
депутаты проголосовали за второй пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает сайт облдумы.
Принятые на региональном уровне меры являются дополнительными к федеральным. Они направлены на снижение налоговой нагрузки на бизнес в период пандемии и поддержку предпринимателей.
В соответствии с  мерами, налоговые льготы получат предприятия розничной торговли непродовольственными товарами и стоматологии. Кроме того, льготы по аналогии с отраслями, вошедшими в список наиболее пострадавших от введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, получат владельцы торговых и бизнес центров, предоставивших отсрочку платежей по аренде своим арендаторам.
Освобождаются от уплаты налога на имущество в этом году
инвесторы, получающие господдержку. Также депутаты поддержали освобождение арендаторов от уплаты аренды на время действия режима повышенной готовности или ЧС.
— Сейчас важно не только помочь бизнесу, но и создать условия для того, чтобы он как можно быстрее смог «встать на ноги». Во втором пакете мы законодательно закрепили дополнительные меры поддержки, – отметил заместитель председателя облдумы Александр Шевырев. – Мы расширили перечень отраслей экономики наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции для того чтобы они могли получить поддержку.
Депутаты утвердили с 1 июля введение специального налогового режима на
территории Рязанской области «Налог на профессиональный доход». Это позволит
обеспечить возможность разработки и оказания мер поддержки самозанятым гражданам.
‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ушёл из жизни главный внештатный детский инфекционист Минздрава Рязанской области

Новости медицины
29 апреля ушла из жизни главный внештатный детский инфекционист Минздрава Рязанской области, заведующая детским инфекционным ларингитным отделением ГКБ №11 Марина Пискунова. Информация...
Узнать больше

В Рязани ввели карантин по бешенству

Новости Рязани
В посёлке Борки в Рязани введён карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. 
Узнать больше

В рязанских магазинах ограничат число покупателей

Новости Рязани
В Рязанской области усилят меры для борьбы с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. В частности,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В рязанских магазинах ограничат число покупателей

Новости Рязани
В Рязанской области усилят меры для борьбы с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. В частности,...
Узнать больше

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

24 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Состояние 24 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  Всего по...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+