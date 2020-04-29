Рязанская облдума приняла второй пакет мер поддержки бизнеса

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В среду, 29 апреля, состоялось заседание Рязанской областной Думы, на котором
депутаты проголосовали за второй пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает сайт облдумы.
Принятые на региональном уровне меры являются дополнительными к федеральным. Они направлены на снижение налоговой нагрузки на бизнес в период пандемии и поддержку предпринимателей.
В соответствии с мерами, налоговые льготы получат предприятия розничной торговли непродовольственными товарами и стоматологии. Кроме того, льготы по аналогии с отраслями, вошедшими в список наиболее пострадавших от введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, получат владельцы торговых и бизнес центров, предоставивших отсрочку платежей по аренде своим арендаторам.
Освобождаются от уплаты налога на имущество в этом году
инвесторы, получающие господдержку. Также депутаты поддержали освобождение арендаторов от уплаты аренды на время действия режима повышенной готовности или ЧС.
— Сейчас важно не только помочь бизнесу, но и создать условия для того, чтобы он как можно быстрее смог «встать на ноги». Во втором пакете мы законодательно закрепили дополнительные меры поддержки, – отметил заместитель председателя облдумы Александр Шевырев. – Мы расширили перечень отраслей экономики наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции для того чтобы они могли получить поддержку.
Депутаты утвердили с 1 июля введение специального налогового режима на
территории Рязанской области «Налог на профессиональный доход». Это позволит
обеспечить возможность разработки и оказания мер поддержки самозанятым гражданам.
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