Рязанская область вошла в ТОП-5 регионов, которые больше всего платят за коммуналку

РИА «Новости» провело исследование, сколько жители различных регионов России тратят на ЖКУ. Рязанская область вошла в ТОП-5 субъектов РФ, где люди больше всего тратят денег на оплату коммуналки. Так, в регионе 12,4% от доходов населения уходит на ЖКУ.

Оплата коммунальных услуг является более существенной проблемой только для Камчатского края (12,8%), Магаданской области (12,9%), Чукотского АО (13,6%), Республики Коми (13,7%). При все при этом в Рязанской области, по сравнению с этими регионам, стоимость ЖКУ маленькая. Пока жители Магаданской области платят 8 760 рублей ежемесячно, а на Камчатке — 9 014, рязанцы выплачивают каждый месяц по 3 538 рублей. И это еще, если верить исследованию, на 0,4% меньше, нежели в прошлом году.

Меньше всего от оплаты ЖКУ страдают в Республике Ингушетии (4,9%), Республике Дагестан (5,1%), Москве (7,2%), Республике Тыва (7,3%) и Республике Алтай (7,3%).

Позиции регионов в этом рейтинге объясняются несколькими причинами:

Уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен природно-географическими причинами;

Уровень доходов жителей;

Доля населения, проживающего в квартирах, которые более активно пользуются ЖКУ.