Четверг, 9 июля, 2020
23.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Рязанская область принимает участие в Цифровом марафоне волонтеров финансового просвещения

7info 2
-

9 июля заместитель Председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев в рамках цифрового марафона волонтеров финансового просвещения представил региональный опыт межведомственного взаимодействия в вопросах финансового просвещения населения, а также создания условий для развития волонтерского движения в этой сфере.

Цифровой марафон стартовал 25 июня в рамках VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения. Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности, учредителем которой является ЦБ РФ и другие участники финансового рынка. Еженедельно организуются дистанционные мероприятия, в рамках которых регионы презентуют свои лучшие практики и наработки в плане финансового просвещения граждан.

В мероприятии, которое состоялось в режиме ВКС, приняли участие директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, Управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов, руководители ряда региональных министерств, правоохранительных органов, представители вузов, учреждений культуры, общественных организаций.

В рамках круглого стола, посвященного межведомственному взаимодействию в вопросах финансового просвещения населения Рязанской области, заместитель Председателя регионального Правительства Роман Петряев отметил, что работа в этом направлении проводится с 2018 года. В реализации мероприятий по финансовой грамотности совместно с Отделением Рязань ГУ Банка по ЦФО, Ассоциацией финансовой грамотности участвуют региональные министерства, правоохранительные и надзорные органы. «У региона уже есть определенные успехи. Так, по итогам 2019 года Рязанская область заняла 1 место в РФ по охвату общеобразовательных организаций онлайн уроками финансовой грамотности и профессиональной ориентации (100% школ). За два года подготовлено более 1000 волонтеров финансового просвещения, – сказал Роман Петряев. – При этом регион имеет значительный потенциал для повышения результативности работы по финансовой грамотности населения разных возрастов. В этой связи в 2020 году принято решение вывести данную работу на новый системный уровень». В числе приоритетных планов Роман Петряев назвал открытие в сентябре этого года на базе Рязанского института развития образования регионального Центра финансовой грамотности, который будет обеспечивать реализацию плана мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг.

В рамках Цифрового марафона обсуждались вопросы, связанные с формированием финансовой культуры населения, развитием волонтерского движения в сфере финансовой и цифровой грамотности. Опыт работы в этом направлении представили ряд вузов и библиотек региона.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Опубликовано распоряжение губернатора о переходе на третий этап снятия ограничений

Новости Рязани
В четверг, 9 июля, на сайте газета «Рязанские ведомости» опубликовано распоряжение губернатора Николая Любимова, которое регламентирует переход на третий этап снятия ограничений...
Узнать больше

Стала известна средняя зарплата инкассатора в Рязани

Новости Рязани
В Рязани средняя зарплата инкассатора – 35 тыс рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob. Эксперты портала...
Узнать больше

Рязанская область принимает участие в Цифровом марафоне волонтеров финансового просвещения

Новости Рязани
9 июля заместитель Председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев в рамках цифрового марафона волонтеров финансового просвещения представил региональный опыт межведомственного взаимодействия в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Финальный этап конкурса «Авиадартс-2020» завершился под Рязанью

Новости Рязани
На полигоне в селе Дубровичи под Рязанью состоялся финал конкурса «Авиадартс-2020». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В финале...
Узнать больше

В Рязани резко похолодает и усилится ветер

Новости Рязани
На сайте мэрии сообщается, что температура воздуха понизится до 19 градусов, возможны дожди, грозы и град. Кроме того, ветер усилится до 12-17 м/с, местами до 27 м/с.
Узнать больше

Рязанская область перейдёт на третий этап снятия ограничений с 10 июля

Новости Рязани
Об этом в среду, 8 июля, во время обращения к рязанцам заявил губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+