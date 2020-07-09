Рязанская область принимает участие в Цифровом марафоне волонтеров финансового просвещения

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9 июля заместитель Председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев в рамках цифрового марафона волонтеров финансового просвещения представил региональный опыт межведомственного взаимодействия в вопросах финансового просвещения населения, а также создания условий для развития волонтерского движения в этой сфере.

Цифровой марафон стартовал 25 июня в рамках VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения. Его проводит Ассоциация развития финансовой грамотности, учредителем которой является ЦБ РФ и другие участники финансового рынка. Еженедельно организуются дистанционные мероприятия, в рамках которых регионы презентуют свои лучшие практики и наработки в плане финансового просвещения граждан.

В мероприятии, которое состоялось в режиме ВКС, приняли участие директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, Управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов, руководители ряда региональных министерств, правоохранительных органов, представители вузов, учреждений культуры, общественных организаций.

В рамках круглого стола, посвященного межведомственному взаимодействию в вопросах финансового просвещения населения Рязанской области, заместитель Председателя регионального Правительства Роман Петряев отметил, что работа в этом направлении проводится с 2018 года. В реализации мероприятий по финансовой грамотности совместно с Отделением Рязань ГУ Банка по ЦФО, Ассоциацией финансовой грамотности участвуют региональные министерства, правоохранительные и надзорные органы. «У региона уже есть определенные успехи. Так, по итогам 2019 года Рязанская область заняла 1 место в РФ по охвату общеобразовательных организаций онлайн уроками финансовой грамотности и профессиональной ориентации (100% школ). За два года подготовлено более 1000 волонтеров финансового просвещения, – сказал Роман Петряев. – При этом регион имеет значительный потенциал для повышения результативности работы по финансовой грамотности населения разных возрастов. В этой связи в 2020 году принято решение вывести данную работу на новый системный уровень». В числе приоритетных планов Роман Петряев назвал открытие в сентябре этого года на базе Рязанского института развития образования регионального Центра финансовой грамотности, который будет обеспечивать реализацию плана мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг.

В рамках Цифрового марафона обсуждались вопросы, связанные с формированием финансовой культуры населения, развитием волонтерского движения в сфере финансовой и цифровой грамотности. Опыт работы в этом направлении представили ряд вузов и библиотек региона.