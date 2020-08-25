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Рязанская область получит ещё 36 108,2 тыс. рублей на строительство социальных объектов

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Рязанская область получит дополнительно 36 108,2 тыс. рублей на строительство социальных объектов. Деньги пойдут на возведение спального корпуса на 150 мест для учреждения стационарного соцобслуживания престарелых и инвалидов в поселке Елатьма Касимовского района.

Этот вопрос был положительно рассмотрен на заседании Правительства России 19 августа, сообщил председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

На 2021 и 2022 годы на этот объект уже предусмотрены из федерального бюджета средства в объеме 100 млн. руб. и 234,5 млн. руб. соответственно.

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По словам губернатора Николая Любимова, увеличение в 2020 году федеральной поддержки позволит региону более эффективно работать по программам, направленным на повышение качества социальных услуг гражданам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.

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