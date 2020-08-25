Рязанская область получит ещё 36 108,2 тыс. рублей на строительство социальных объектов

Рязанская область получит дополнительно 36 108,2 тыс. рублей на строительство социальных объектов. Деньги пойдут на возведение спального корпуса на 150 мест для учреждения стационарного соцобслуживания престарелых и инвалидов в поселке Елатьма Касимовского района.

Этот вопрос был положительно рассмотрен на заседании Правительства России 19 августа, сообщил председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

На 2021 и 2022 годы на этот объект уже предусмотрены из федерального бюджета средства в объеме 100 млн. руб. и 234,5 млн. руб. соответственно.

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По словам губернатора Николая Любимова, увеличение в 2020 году федеральной поддержки позволит региону более эффективно работать по программам, направленным на повышение качества социальных услуг гражданам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.