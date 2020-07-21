Рязанская область может получить новые автобусы и троллейбусы

В Рязани могут появиться 39 новых троллейбусов и 34 автобуса. Регион участвует в конкурсе на обновление пассажирского транспорта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В случае одобрения заявки, в 2021 году Рязанская область сможет приобрести новые троллейбусы и автобусы на условиях льготного лизинга: 40% регионального финансирования и 60% субсидий из федерального центра.

Об этом говорится в сообщении регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, опубликованном на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте.

В министерстве также напомнили, что в прошлом году Рязанская область получила 78 троллейбусов из Москвы. В этом году ведутся переговоры о получении автобусов.