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Новости РязаниОбщество

Рязанская область может получить новые автобусы и троллейбусы

7info 2

В Рязани могут появиться 39 новых троллейбусов и 34 автобуса. Регион участвует в конкурсе на обновление пассажирского транспорта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В случае одобрения заявки, в 2021 году Рязанская область сможет приобрести новые троллейбусы и автобусы на условиях льготного лизинга: 40% регионального финансирования и 60% субсидий из федерального центра.

Об этом говорится в сообщении регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, опубликованном на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте.

В министерстве также напомнили, что в прошлом году Рязанская область получила 78 троллейбусов из Москвы. В этом году ведутся переговоры о получении автобусов.

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