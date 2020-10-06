Рязанская энергетическая компания заявила о 100% готовности к отопительному сезону

Во вторник, 6 октября, на рабочей встречи с губернатором Рязанской области директор филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев рассказал о 100% готовности к отопительному сезону. Вместе с главой региона гостя выслушал и Евгений Беленецкий. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

— Все работы в 25-ти административных районах области завершены с опережением сроков. Мы уделили особое внимание взаимодействию с региональными органами власти и МЧС в случае чрезвычайной ситуации, — рассказал Сергей Котенев.

На встрече также обсудили строительство подстанции «Развитие» в индустриальном парке «Развитие», реконструкцию центра управления сетями и создании цифрового рязанского района электрических сетей. На эти цели выделят 1,9 млрд рублей.