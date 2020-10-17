Рязанец чуть не зарубил свою жену топором из-за пикантных подробностей из прошлого супруги

В Рязани мужчина угрожал своей супруге топором из-за пикантных подробностей из прошлого женщины. Правоохранительные органы смогли вовремя утихомирить ревнивца, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

34-летняя рязанка находилась в своей квартире с 45-летним супругом. Они выпивали алкоголь и вспоминали проделки молодости. В какой-то момент женщина заговорилась и раскрыла пикантные подробности из своего прошлого. Тогда мужчина заинтересовался похождениями своей жены и начал расспрашивать. Однако женщина напрочь отказалась выдавать тайны.

В тот момент ревнивец заподозрил супругу в измене и, желая выведать правду, достал топор и пообещал убить женщину, если та все не расскажет. Рязанка, испугавшись за свою жизнь, призналась, что никогда не изменяла. А чтобы утихомирить конфликт предложила сходить за еще одной бутылкой, чтобы продолжить вечер.

Тогда мужчина успокоился и согласился с предложением жены. Когда же женщина вышла на улицу, то вызвала сотрудников полиции.

— Подоспевшие полицейские погасили конфликт, изъяв у ревнивца топор. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.