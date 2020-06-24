Рязанцы присоединились к акциям «Голубь мира» и «Радость Победы»

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В среду, 24 июня, в Рязани состоялись праздничные акции, посвященные параду Победы.

Жители домов по Михайловскому шоссе приняли участие в акциях «Голубь мира» и «Радость Победы». Они развесили бумажных голубей на окнах приемной территориального общественного самоуправления.

Там же устроили импровизированная сцену, где пели песни военных лет под живую гармонь, сообщает сайт администрации.

«Спасибо Героям за мирное небо. Память о войне и подвигах наших предков будет жить в наших сердцах вечно. Мы обещаем передать ее будущим поколениям» — отметила председатель комитета ТОС «Михайловское шоссе» Алина Ишмуратова.