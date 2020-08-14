Рязанцев приглашают на утреннюю зарядку и занятия по гимнастике

В субботу, 15 августа, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани совместно с МАУК «Лесопарк» и фитнес-центром «Кислород» организуют для рязанцев бесплатные тренировки. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Всех желающих укрепить здоровье и повысить настроение с помощью специальных упражнений ждут в Центральном парке культуры и отдыха в 11.00. Место сбора — спортивная площадка «Роснефть» рядом с теннисными кортами.

Комплекс включает упражнения, направленные на укрепление основных групп мышц, растяжку и дыхание, снижение веса и формирование хорошей осанки, повышение силы и улучшение кардиовыносливости. С собой необходимо принести коврик, также рекомендуется надеть удобную одежду.

В 9.00 в Лесопарке стартует зажигательная «Zumba». Занятие ведут сертифицированные тренеры Ксения Гулина и Алена Климанова. Зумба – это тренировочная фитнес-программа, которая позволяет укрепить все группы мышц, используя собственный вес.

Кроме того, еженедельно по субботам с 10.00 до 11.00 на сцене в Лесопарке проходит утренняя зарядка. Сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Суровцова Ольга покажет самые эффективные упражнения, которые потом можно будет выполнять в домашних условиях без специального оборудования.

Напоминаем, что занятия будут проходить при соблюдении социальной дистанции.