Пятница, 14 августа, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Рязанцев приглашают на утреннюю зарядку и занятия по гимнастике

7info

В субботу, 15 августа, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани совместно с МАУК «Лесопарк» и фитнес-центром «Кислород» организуют для рязанцев бесплатные тренировки. Об этом сообщается на сайте мэрии. 

Всех желающих укрепить здоровье и повысить настроение с помощью специальных упражнений ждут в Центральном парке культуры и отдыха в 11.00. Место сбора — спортивная площадка «Роснефть» рядом с теннисными кортами.

Комплекс включает упражнения, направленные на укрепление основных групп мышц, растяжку и дыхание, снижение веса и формирование хорошей осанки, повышение силы и улучшение кардиовыносливости. С собой необходимо принести коврик, также рекомендуется надеть удобную одежду.

В 9.00 в Лесопарке стартует зажигательная «Zumba». Занятие ведут сертифицированные тренеры Ксения Гулина и Алена Климанова. Зумба – это тренировочная фитнес-программа, которая позволяет укрепить все группы мышц, используя собственный вес.

Кроме того, еженедельно по субботам с 10.00 до 11.00 на сцене в Лесопарке проходит утренняя зарядка. Сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Суровцова Ольга покажет самые эффективные упражнения, которые потом можно будет выполнять в домашних условиях без специального оборудования.

Напоминаем, что занятия будут проходить при соблюдении социальной дистанции.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области ищут мужчину, уехавшего на машине в неизвестном направлении
Следующая статьяНа «360 Авиационном ремонтном заводе» в Рязани открылся новый сервисный центр

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Скопинском районе проверили школьные автобусы

Новости Рязани
В преддверии нового учебного года в Скопинском районе сотрудники ГИБДД провели  ежегодное обследование школьных автобусов. Инспекторы проверили техническое состояние...
Узнать больше

С понедельника в Рязани массово отключат горячую воду

Новости Рязани
С понедельника, 17 августа, из-за плановых профилактических работ на нескольких улицах Рязани в районе Горроще отключат горячую воду. Адреса отключения размещены на...
Узнать больше

Аграрии Рязанской области намолотили более 1,4 млн тонн зерна

Новости Рязани
По состоянию на 14 августа зерновые культуры обмолочены на 323 тыс. га, что составляет 49,7% от всей площади, подлежащей уборке. Получено 1424583...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В семье рязанцев, воспитывающей трёх девочек, родился долгожданный сын

Видео
Мальчик, которого назвали Роберт, появился на свет 11 августа в роддоме №2 в Рязани. Его вес при рождении – 3 килограмма 590 граммов, рост – 53 сантиметра.
Узнать больше

Врач рассказала о полезных свойствах мёда

Новости Рязани
14 августа отмечается Медовый Спас – праздник, который совпадает с началом сбора мёда. В этот день он считается особенно целебным.
Узнать больше

Рязанские турагентства предлагают отправиться в отпуск на Байкал

Новости Рязани
Друзья, мы начинаем серию новостей об интересных туристических местах России. Сегодня эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова расскажет про Байкал. Как добраться?...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+