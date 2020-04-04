Рязанцам предлагают жить, а не делать ремонт

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Успейте приобрести квартиру онлайн с дизайнерским ремонтом всего от 7 200 руб./кв.м!

Для вас на выбор четыре вида отделки под ключ:

1.КОНТЕМПОРАРИ — легкий, чистый, прозрачный стиль. Он понравится любителям светлых оттенков, когда можно не задумываться о сложном декоре интерьера!

2. СКАНДИНАВИЯ – текстура натурального дерева наполняет интерьер атмосферой спокойствия и стабильности, визуально расширяет границы помещения и увеличивает пространство. Дополнить интерьер можно сделав акценты на свой вкус.

3.ЭКО ЛОФТ – дерзкий, но гармоничный стиль, сочетающий природные текстуры с бетоном. Отлично подойдет для творческих людей, предпочитающих свежие тренды в дизайне интерьеров.

4. RENT – простая и качественная отделка по демократичной цене с использованием экологичных материалов в пастельных тонах. Световые тона визуально увеличивают пространство, а сочетание цветовых оттенков успокаивает и расслабляет. Идеальный выбор для инвестирующих в недвижимость.

Выбирая квартиру с ремонтом от ГК «Зеленый сад» вы:

— Экономите время – уже через 45 дней после ввода дома в эксплуатацию мы въезжаете в готовую квартиру.

— Сокращаете расходы – стоимость отделочных работ на 30 процентов ниже среднерыночной;

— Включайте стоимость ремонта в ипотеку и получайте налоговый вычет как с покупки жилья;

— Получаете качественную отделку – гарантия на ремонт 5 лет, у вас не возникнет неприятных ситуаций с увеличением сроков и сметы. Вы не столкнетесь с мошенничеством и низкой квалификацией исполнителя.

— Каждый клиент прежде, чем совершать сделку может ознакомится с подробной сметой, в которой мы указываем не только стоимость и объемы всех используемых материалов, но и стоимость работ!

Получите каталог с видами отделочных работ на электронную почту просто оставив заявку на сайте зеленыйсад.рф