Рязанцам предлагают жить, а не делать ремонт

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Изображение Free-Photos с сайта Pixabay
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В ДТП в Михайловском районе погиб человек

37-летний мужчина не справился с управлением автомобилем «Киа Сид», машина оказалась в кювете и перевернулась.
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В Рязани автомобиль выехал на тротуар и наехал на женщин с коляской

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев ДТП на перекрёстке улиц Черновицкой и Островского в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской...
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Рязанская облдума изменила порядок голосования в связи с коронавирусом

В пятницу, 3 апреля, Рязанская областная Дума временно изменила порядок голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции. На заседании внесены соответствующие изменения в регламент...
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Новости Рязани

В рязанском парке продолжают травить птиц

В субботу, 28 марта, в парке было найдено 14 трупов грачей. Кроме того, рязанка обнаружила два места подкормки птиц хлебом и зерном.
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Новости Рязани

Из госпиталя-обсервации в Рязани выписали первых пациентов

За время работы в госпиталь поступило 13 человек. В настоящее время карантин благополучно прошли 9 из них.
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