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Рязань ждёт грандиозное открытие сезона КВН

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После необычайно долгого перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции, в Рязань снова придёт КВН. В понедельник, 5 октября состоится долгожданное открытие сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН!!!

Это будет грандиозный фестиваль-концерт-кубок с участием студентов рязанских вузов, лучших команд нашего города, а также гостей из Высшей и Премьер лиги. Такого в Рязани ещё не было! В 2020 году впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН». За звание самых весёлых и находчивых будут соревноваться команды всех вузов нашего региона. Победителю достанется не только Кубок, но и денежный грант от Лиги, который будет использован на развитие движения КВН в образовательной организации.

В жюри Кубка приглашены ректоры всех рязанских вузов. Но всё по-честному! Голосовать они смогут только за команды других учебных заведений.

Обращаем ваше внимание, что КВН в этот раз будет проходить в Рязанском областном театре драмы. И сразу после студентов на его сцену выйдут хорошо знакомые и горячо любимые рязанским зрителем команды Премьер и Высшей лиги: «Сборная бывших» (Тула), «Самоцветы» (Кострома) «Громокошки» (Липецк) и «Триод и Диод» (Смоленск»). Эти имена уже являются гарантией хорошего настроения.

И ещё один сюрприз, вести этот незабываемый феерический праздник будет Максим Киселёв («Триод и Диод» (Смоленск»).

Итак, 5 октября, 19:00, театр драмы. Билеты можно приобрести на сайтах RZNDRAMA.RU и RZN.KASSY.RU. Торопитесь, ведь пока разрешена только 50-процентная наполняемость зала!

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