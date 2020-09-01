Новости Рязани сегодня: 1 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 1 сентября.

Рязанка отсудила деньги у управляющей компании за повреждённую квартиру.

Инцидент произошёл 2 год назад. В одном из рязанских домов прорвало турбопровод холодного водоснабжения. Трубопровод относится к общедомовому имуществу. Авария привела к тому, что коллектор заполнился водой. В итоге в одной из квартир из-за воды деформировались стены, потолок и пол.

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На полигоне под Рязанью завершились первые боевые стрельбы конкурса «Авиадартс-2020».

По итогам первых стрельб, лучшими среди истребителей стали экипажи Су-30см из Ростовской области. В штурмовой авиации лучший результат у экипажей Су-25 из Республики Беларусь. В армейской авиации лидируют псковские экипажи Ка-52.

В Рязанской области было выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

С учётом новых случаев заражения, всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 7 тыс 190 жителей Рязани и области. На подтверждении в Минздраве находятся ещё 27 положительных тестов.

1 сентября в рязанской Горроще открылась школа. В новом здании разместилась гимназия №5.

Новое учебное заведение возвели на месте 1-й школы-интерната. Стоимость строительных работ составила чуть меньше 1 миллиарда рублей. Здание рассчитано на 1100 мест.

Губернатор Любимов открыл новую школу в кораблинском селе.

Современное школьное здание рассчитано на 132 места. В этом году здесь будут учиться 86 учеников, в том числе 7 первоклассников. Школу-девятилетку в Незнанове (официально она является филиалом Пехлецкой школы) будут посещать дети из пяти сёл Кораблинского района. Подвозить их к месту учёбы будут школьным транспортом по четырём маршрутам.

В среду в Рязани спадёт жара. Ей на смену придёт небольшое похолодание.

В течение суток возможна переменная облачность, при этом осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до отметки в +9°С. Днём столбики термометров поднимутся до 20-25°С.