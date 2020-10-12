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Новости РязаниОбщество

Коронавирус выявили почти у 400 детей

7info7

Региональная опергруппа отчиталась о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.00 в Рязанской области диагноз COVID-19 подтверждён или условно подтверждён у 8990 человек.

Наибольшее количество заболевших выявлено в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3625 человек. От 18 до 45 лет коронавирусной инфекцией заразились 2742 человека. От 65 до 80 лет — 1496  человек. Старше 80 лет – 339 человек.

Среди заболевших есть и дети. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 697 рязанцам возрастом до 18 лет.

Условно подтверждён коронавирус у 20 рязанцев от 18 до 45 лет, у 46 человек возрастом от 46 до 64. Кроме того, коронавирусную инфекцию подозревают у 15 рязанцев от 65 до 80 лет, у 6 рязанцев старше 80 и у 4 рязанцев младше 18.

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