Расследование дела о площадке-призраке в рязанском Лесопарке завершено

Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела о площадке в рязанском Лесопарке. Обвиняемыми по делу проходят экс-руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов, его подчинённый Игорь Ковалёв и гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов.

Бывший и.о. главы администрации города, его подчинённый и подрядчик обвиняются в растрате бюджетных средств.

В ходе расследования установлено: в 2018 году администрация заключила контракт с подрядчиком на строительство площадки. Но на момент подписания акта выполненных работ объект так и не был установлен. Несмотря на это, акт был подписан Карабасовыв и Ковалёвым. Пузанов получил более 4 миллионов из муниципального бюджета.

Информация об этом дошла до президента России. О ситуации Владимиру Путину на медиафоруме рассказала рязанская журналистка.

Пресс-служба СК отмечает, что следствие собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру.