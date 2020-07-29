Рязанцев пригласили отпраздновать День города в ЦПКиО

1 августа, в день празднования 925-летия Рязани, в Центральном парке культуры и отдыха состоится фестиваль «Арт-парк». РИА «7 новостей» публикует подробную программу мероприятия.

В рамках праздника в парке разместят различные тематические площадки. На одной из них будут работать рестораны и летние веранды, где рязанцы смогут попробовать блюда от местных производителей.

Любителей активного отдыха ждут на спортивном празднике. Он объединит турниры по различным видам спорта: шахматам, стритболу, мини-футболу, уличным танцам, теннису. На празднике также будет работать историческая площадка, где рязанцы смогут увидеть показательные выступления клубов исторической реконструкции.

В зоне развлечений пройдут фестиваль ретро-автомобилей и праздник мыльных пузырей, выставка собак и конкурсы, мастер-классы и игры. На одной из площадок состоится презентация проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Проект реализуется АНО «Центр КВН» при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодёжи.

Для безопасности гостей на мероприятии будут соблюдены необходимые предписания Роспотребнадзора.

– Жителей Рязани мы просим соблюдать социальную дистанцию и не забывать о масках во время празднования Дня города, – сказала начальник Управления культуры администрации Рязани Евгения Власова.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в День города отменили большой концерт с участием группы «Отпетые мошенники» и торжества на улице Почтовой. Однако без праздника жители города не останутся. 1 августа в разных частях Рязани пройдут небольшие развлекательные мероприятия. День города завершится фейерверком.