Роспотребнадзор прокомментировал просьбу рязанцев открыть детские сады

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Представители Роспотребнадзора в очередной раз ответили на вопрос об открытии детских садов в Рязани. Комментарии появились на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте.

Специалисты ведомства в очередной раз подчеркнули, что понимают, что этот вопрос волнует многих рязанцев, но пока открытие детских садов может привести к образованию групповых очагов заболевания коронавирусом. После этого, возможно, придётся возвращать снятые ранее ограничения. Этого делать ведомство не хочет.

В то же время есть и позитивный момент. В Роспотребнадзоре отметили, что в регионе уже наметился позитивный прогноз.

– Мы надеемся, что рекомендованные показатели будут достигнуты в ближайшее время и начнется третий этап, – говорится в сообщении ведомства.