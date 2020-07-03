Роспотребнадзор прокомментировал просьбу рязанцев открыть детские сады

Представители Роспотребнадзора в очередной раз ответили на вопрос об открытии детских садов в Рязани. Комментарии появились на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте.
Специалисты ведомства в очередной раз подчеркнули, что понимают, что этот вопрос волнует многих рязанцев, но пока открытие детских садов может привести к образованию групповых очагов заболевания коронавирусом. После этого, возможно, придётся возвращать снятые ранее ограничения. Этого делать ведомство не хочет.
В то же время есть и позитивный момент. В Роспотребнадзоре отметили, что в регионе уже наметился позитивный прогноз.
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