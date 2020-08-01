РНПК приняла участие в подготовке города к празднованию 925-летия Рязани

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», присоединилась к мероприятиям по подготовке города к празднованию 925-летия Рязани.

РНПК, по традиции организовала и провела акцию «День чистого города». В её рамках сотрудники предприятия покосили траву на улице Строителей, помогли спилить аварийные деревья у детского сада №85. Кроме того, для Александро-Невской церкви были выделены контейнеры, чтобы вывезти строительный мусор, образовавшийся после ремонта храма. Также во время субботника работники убрали прилегающую к заводу территорию площадью 25 га. На свалку вывезли бытовой мусор, бордюры были помыты и покрашены.

Отметим также, что бойцы военизированного газоспасательного отряда РНПК очистили загрязненный ручей Песоченка в Дашково-Песочне. Из воды убрали свыше 30 мешков нефтесодержащей эмульсии, кроме того, для очистки был применён специальный сорбент, снижающий загрязняющее воздействие на окружающую среду.

Акцию «День чистого города» РНПК проводит с 2012 года. В этом году она прошла уже в восьмой раз. За это время были приведены в порядок Новопавловская роща, Лесопарк. Призыв компании сделать город чистым поддержали администрация города и общественные экологические организации. Глава Рязани и генеральный директор РНПК личным примером показывали, как именно каждый житель может сделать родной город лучше и чище.