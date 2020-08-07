РГУ получил лицензию для обучения специальностям бывшего института культуры

РГУ имени Есенина переоформил лицензию на ведение образовательной деятельности. Это было сделано по инициативе Правительства Рязанской области. Теперь в университете появятся новые направления подготовки. В РГУ имени Есенина будут обучать специальностям, которые были в рязанском филиале МГИК.

Студентам РГУ будут преподавать:

– документоведение и архивоведение

– народную художественную культуру

– социально-культурную деятельность

– режиссуру театрализованных представлений и праздников

– библиотечно-информационную деятельность

– дизайн

– музеологию и охрану объектов культурного и природного наследия

Набор студентов на очную и заочную формы обучения начнётся в 2021 году. Университет планирует набрать не менее 150 человек.