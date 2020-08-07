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Новости РязаниОбщество

РГУ получил лицензию для обучения специальностям бывшего института культуры

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РГУ имени Есенина переоформил лицензию на ведение образовательной деятельности. Это было сделано по инициативе Правительства Рязанской области. Теперь в университете появятся новые направления подготовки. В РГУ имени Есенина будут обучать специальностям, которые были в рязанском филиале МГИК.

Студентам РГУ будут преподавать:

– документоведение и архивоведение
– народную художественную культуру
– социально-культурную деятельность
– режиссуру театрализованных представлений и праздников
– библиотечно-информационную деятельность
– дизайн
– музеологию и охрану объектов культурного и природного наследия

Набор студентов на очную и заочную формы обучения начнётся в 2021 году. Университет планирует набрать не менее 150 человек.

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