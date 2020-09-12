Пьяный рязанец грозился убить жену на глазах у детей

Жительница Рязани обратилась в полицию и сообщила, что муж угрожает ей убийством. 37-летний мужчина был пьян и требовал у жены денег на спиртное. Когда жена отказала и попросила супруга лечь спать, он взял на кухне нож, приставил его к лицу женщины и стал угрожать убийством.

Всё это видели их маленькие дети, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области. Они испугались, начали кричать, а женщина смогла вызвать полицию.

Прибыв на место, полицейские усмирили нарушителя.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.