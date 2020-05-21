Путин рассказал, что будет с ЕГЭ в этом году

21 мая Владимир Путин провёл совещание по вопросам образования. Он ответил на самый главный вопрос о ЕГЭ.
Президент отметил, что поступали самые разные предложения, в том числе отменить в этом году ЕГЭ полностью. Но, по мнению Путина, за 10-летия ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний.
В 2020 году ЕГЭ начнётся 29 июня. Сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы. Аттестаты же получат все выпускники.
Подать документы в вузы в этом году можно будет удалённо. Зачисление в вузы пройдёт в августе, тогда же можно будет сдать ЕГЭ на оставшиеся в вузах места.
Президент поручил выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение.
Призыв на военную службу в этом году будет отложен.
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