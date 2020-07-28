Прокуратура проверит обстоятельства обрушения пола в жилом доме в Рязани

Во вторник, 28 июля, в жилом доме на улице Вокзальной в Рязани обрушился пол. Обстоятельства произошедшего проверит прокуратура Рязанской области.

По предварительной информации, деревянный пол обрушился из-за изношенности. Никто при этом не пострадал.

Прокурор Железнодорожного района г. Рязани Андрей Зимнухов прибыл на место происшествия. Он проведёт проверку и оценит, насколько ответственные лица соблюдали жилищное законодательство при эксплуатации данного здания.