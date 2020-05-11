Правительство Рязанской области выразило соболезнования в связи со смертью Олега Ковалёва

В понедельник, 11 мая, скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв.
Губернатор Николай Любимов и Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выразили глубокие соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Совета Федерации от Правительства Рязанской области Олега Ивановича Ковалева.
«За долгую трудовую деятельность, в том числе почти десять лет работы в должности Губернатора региона, он внес большой вклад в его социально-экономическое развитие», – сообщается на сайте правительства.
Олег Иванович Ковалёв награжден высокими государственными наградами за заслуги в законотворческой деятельности, укреплении и развитии российской государственности, за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность.
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